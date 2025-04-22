Йоканович: «Я не нужен был «Динамо» в то время, сейчас оно мне не нужно»

Бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил «СЭ» на вопрос о своей работе в московском клубе.

— Что вы можете сказать о своей работе в «Динамо»? Почему она не задалась?

— Прошло уже два года, поэтому нужно идти дальше. Если что-то идет не так, тот, кто несет ответственность — тренер. Я не единственный, кто работал в «Динамо». Там было много тренеров.

— Прошло два года после вашего ухода из «Динамо». Какой главный урок вы усвоили?

— Я живу так, как жил. Стараюсь быть мотивированным, храбрым. Каждый день получал уроки. Равно как и в «Динамо». Самое важное — верить в себя.

— Многие журналисты и болельщики считают, что у вас со Шварцем были разные стили: атакующий и защитный.

— Да, у нас были разные команды. У Лички тоже другая. У меня игра была спокойной, выжидательной. Работа не проводится в течение трех месяцев. Это маленький срок. Такая работа требует много времени.

— То есть вам нужно было больше года в «Динамо»?

— Мы не говорим о прошлом. Я не нужен был «Динамо» в то время, сейчас мне не нужно «Динамо». Мы сейчас не вместе. Я никогда не говорю о моем прошлом клубе. Что могло бы произойти через два года?

Йоканович тренировал «Динамо» с июня 2022 по май 2023 года. Тренер был отправлен в отставку после поражения от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура чемпионата России-2022/23. В том сезоне бело-голубые заняли девятое место с 45 очками.

С момента отставки из «Динамо» Йоканович является безработным — после работы в московском клубе он до сих пор не нашел новую команду.