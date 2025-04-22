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Йоканович: «Я не нужен был «Динамо» в то время, сейчас оно мне не нужно»

Константин Белов
Корреспондент
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Славиша Йоканович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил «СЭ» на вопрос о своей работе в московском клубе.

— Что вы можете сказать о своей работе в «Динамо»? Почему она не задалась?

— Прошло уже два года, поэтому нужно идти дальше. Если что-то идет не так, тот, кто несет ответственность — тренер. Я не единственный, кто работал в «Динамо». Там было много тренеров.

— Прошло два года после вашего ухода из «Динамо». Какой главный урок вы усвоили?

— Я живу так, как жил. Стараюсь быть мотивированным, храбрым. Каждый день получал уроки. Равно как и в «Динамо». Самое важное — верить в себя.

— Многие журналисты и болельщики считают, что у вас со Шварцем были разные стили: атакующий и защитный.

— Да, у нас были разные команды. У Лички тоже другая. У меня игра была спокойной, выжидательной. Работа не проводится в течение трех месяцев. Это маленький срок. Такая работа требует много времени.

— То есть вам нужно было больше года в «Динамо»?

— Мы не говорим о прошлом. Я не нужен был «Динамо» в то время, сейчас мне не нужно «Динамо». Мы сейчас не вместе. Я никогда не говорю о моем прошлом клубе. Что могло бы произойти через два года?

Йоканович тренировал «Динамо» с июня 2022 по май 2023 года. Тренер был отправлен в отставку после поражения от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура чемпионата России-2022/23. В том сезоне бело-голубые заняли девятое место с 45 очками.

С момента отставки из «Динамо» Йоканович является безработным — после работы в московском клубе он до сих пор не нашел новую команду.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
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 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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