«Для «Динамо» обыграть «Баварию» в Европе — не только футбольная, но и имиджевая история»

Директор академии «Динамо» Александр Кузнецов рассказал «СЭ» о победах команд двух возрастов на представительном турнире в Турции.

Динамовская академия тремя командами (2011, 2012 и 2013 годов рождения) приняла участие в Junior World Cup в турецкой Анталье, при этом коллективы двух старших возрастов вышли победителями турнира. Подопечные Алексея Дубинина (2011 г. р.) в полуфинале одолели «Баварию» Франка Рибери, а Амира Гасанова (2012 г. р.) — в финале разгромили чемпиона Германии «Кельн» — 5:0.

Директор академии бело-голубых Александр Кузнецов рассказал «СЭ» о турнире.

— Как вы получили приглашение на этот турнир? Ведь в Европе даже к детским российским командам есть предубеждение.

— Этот турнир проводится в Анталье второй раз. В прошлом году уже были попытки пригласить российские команды. Сейчас организаторы вышли на нас достаточно рано, прислали список ожидаемых команд. С учетом того, что мы давно не выезжали на турниры в связи с разными обстоятельствами, руководство футбольного клуба «Динамо» приняло решение отправить нас на турнир: других посмотреть и себя показать. Все удачно сложилось, и мы поехали.

Стоит отметить: нас приглашают не просто как некую российскую команду, а именно как «Динамо», как одного из грандов наравне с другими топ-клубами.

Директор академии «Динамо» Александр Кузнецов. Фото ФК «Динамо»

— Как вам уровень соперников на этом турнире?

— Турнир был построен таким образом, чтобы сильные команды, которые представляли интерес для зрителей, были равномерно распределены по группам вместе с турецкими, объективно более слабыми и менее именитыми коллективами, которые участвовали в турнире за взнос. Это позволило организаторам и спонсорам частично компенсировать затраты на топов: «Манчестер Сити», «Кельн», «Эвертон», «Баварию» и других.

— Довольны ли вы качеством игры, которую показывали юные динамовцы?

— Наши ребята сейчас в тонусе. Подготовка к летнему первенству уже закончилась, чемпионат стартовал. Нам даже пришлось переносить матчи клубной лиги, чтобы поехать в Турцию.

По содержанию, особенно в тех играх, когда мы превосходили соперников во всех компонентах, были очень интересные фрагменты, эпизоды и даже таймы, когда наши игроки наслаждались футболом, и им аплодировали трибуны за классные действия.

— Как динамовские команды смотрелись в сравнении с «Баварией» и «Кельном»? За счет чего смогли их обыграть?

— Мы смотрелись однозначно предпочтительнее в играх с этими командами, так же как и с «Мехеленом», «Бешикташем» и «Антальяспором». Это академии, которые в своих странах считаются ведущими. Как нам сказали, «Кельн» — чемпион Германии среди команд 2012 года рождения.

Наши ребята собранно начали финальную игру с «Кельном». И достаточно быстро стало ясно, что мы превосходим их. Результат матча для меня уже через 10 минут был понятен.

Порадовало, что у соперников были индивидуально сильные игроки — и у «Кельна», и у «Баварии». Но наши как минимум были не слабее, а некоторые даже превосходили их. Считаю, что совершенно заслуженно мы победили в обеих встречах.

Другое дело, чтобы все это не пропадало дальше... Важно понять, на каком этапе европейские клубы опережают нас в подготовке игроков.

«Динамо» в финале Junior World Cup разгромило «Кельн». Фото ФК «Динамо»

— Общее впечатление от поездки?

— Стоит отметить, что команды 2011 и 2013 годов рождения в прошлом году завоевали золотые медали в чемпионате Москвы. Команда Алексея Дубинина (2011 г. р.) была еще и финалистом первенства России. Поэтому это была поездка-премирование за их хорошее выступление в соревнованиях прошлого сезона.

Что касается 2012 года рождения, то команда в этом году вышла на большое поле, согласно регламенту летнего первенства, и нам было интересно сравнить именно в игре 11 на 11, как выглядит наша команда против соперников из Европы.

Впечатление от поездки хорошее. Тем более приятно выиграть сразу два первых места. Однозначно заносим себе поездку в актив. И это не только футбольная, но и имиджевая история: 50 ребят из России, из «Динамо» выехали на большой турнир в Европу спустя долгое время. Пускай это и не самое освещаемое футбольное событие, но все равно новость разлетелась, что «Динамо» стало снова играть в Европе, обыграло «Баварию».

Команда Академии «Динамо». Фото ФК «Динамо»

— Не возникло ли напряженностей с кем-то из участников в связи с тем, что вы представляли Россию?

— Нет. Более того, на самом турнире к нам уже подходили представители разных стран и команд, задавали вопросы — готовы ли мы приезжать к ним на зарубежные турниры в будущем. Конечно, мы готовы. Для наших футболистов это очень хорошая возможность сравнить и проверить себя с известными командами. Это большой опыт для детей.

Сам турнир прошел в очень доброжелательной обстановке. Никаких проявлений чего-то нежелательного в отношении нас не было. Организаторы и турецкая сторона делали все возможное, чтобы наше пребывание на турнире было комфортным.