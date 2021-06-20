Динияр Билялетдинов: «Жирков бегает еще за «Зенит», думаю: «Во дает! Молодец»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов заявил, что пока не готов официально заявить о завершении карьеры.

— А вы сейчас официально завершили карьеру?

— Наверное, если брать большой спорт. Я просто не считаю, что надо в фанфары бить, — цитирует Билялетдинова сайт РФС.

— Просто знаешь, такая традиция заведена — что игрок официально заявил о своем завершении карьеры.

— Официально заявляю: я официально не завершил карьеру!

— Оглядываясь назад, что вспоминаете чаще всего?

— Оглядываться назад надо с ностальгическими настроениями. У меня такого нет пока. Я каждый свой шаг помню, каждую неудачу или взлеты какие-то — все помню, все это — мой багаж. Я его анализирую с холодной головой, скажем так. Я понимаю, что футбол — это очень скоротечная карьера, и единицам удается доиграть до 37-38 лет, я уже не говорю об уникальных людях, которым под 40 лет.

— Уже ветераны совсем. Их появление на поле вызывает удивление определенное.

— Да. Я смотрю — Жирков бегает еще за «Зенит», думаю: «Во дает! Молодец». — Тут важно понимать, наигрался человек или нет. Я для себя понял, что я в принципе наигрался, я сыт именно таким накалом. Уже я все пережил. И сейчас я играю просто для удовольствия. Ничего над тобой не довлеет.

— Ничего уже никому не доказываете.

— Да нет, самому себе. Обидно, конечно: мы тут какую-то игру проиграли, я ехал домой злой. А потом я думаю: а чего я завожусь? Вроде как, ничего такого серьезного не случилось. Все равно изнутри идет поджигание, даже на любительском уровне.