Мозес: «Круто, что мне удалось помочь «Спартаку» попасть в квалификацию Лиги чемпионов»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес высказался по поводу того, что болельщики признали его лучшим игроком мая.

«Спасибо! Очень ценю это признание. Буду изо всех сил помогать команде. Хочу помочь «Спартаку» выиграть лигу. Это будет для нас шикарным бонусом.

Был рад, что забил в последней игре сезона. Сначала Промес вернул нас в игру своим голом, а потом и мне удалось отличиться, помочь «Спартаку» попасть в квалификацию Лиги чемпионов. И это круто!» — приводит слова Мозеса официальный You Tube-канал клуба.

Мозес стал автором второго гола красно-белых в ворота «Ахмата» в 30-м туре Тинькофф РПЛ. Он принес команде ничью (2:2) и помог занять второе место в турнирной таблице. «Спартак» получил право выступить в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне.