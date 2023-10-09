Динияр Билялетдинов об Абаскале в «Спартаке»: «Пусть работает. У любой команды бывают спады»

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов в комментарии «СЭ» заявил, что руководству красно-белых не стоит отправлять в отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Ему надо дать работать дальше. У любой команды бывают спады. Сейчас красно-белые проявили характер на последних минутах дерби. Какая-то позитивная эмоция присутствовала у него на игре. Пусть работает, пробует что-то менять, команде надо набирать очки на постоянной основе», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Гильермо Абаскаль возглавляет команду с июня 2022 года.

Контракт с 34-летнего испанца с московским клубом действует до конца июня 2025 года.