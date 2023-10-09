Агент: «Кайо чувствует себя лучше, проходит лечение в Бразилии»

Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья защитника.

«Кайо чувствует себя лучше. Он сосредоточен на восстановлении от травмы. На данный момент он проходит лечение в Бразилии. Когда игрок вернется в Москву? Мы пока не делаем каких-либо прогнозов», — сказал Хеновес «СЭ».

25 августа Кайо повредил плечевой сустав в матче против «Факела» (0:0). В этом сезоне защитник провел 7 матчей и забил один гол.

«Краснодар» после одиннадцати туров занимает первое место в РПЛ, набрав 27 очков.