Вера: «Переход в «Локомотив»? Сейчас я в «Оренбурге»

Нападающий «Оренбурга» Лукас Вера прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе в «Локомотив».

«Я перехожу в «Локомотив»? Сейчас я здесь, в «Оренбурге»!» — сказал Вера «СЭ».

28 ноября журналист Сезар Луис Мерло сообщил, что 26-летний игрок достиг устной договоренности о переходе в «Локомотив» и, после прохождения медицинского обследования, подпишет контракт с железнодорожниками до лета 2028 года.