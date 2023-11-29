Вера: «Переход в «Локомотив»? Сейчас я в «Оренбурге»
Нападающий «Оренбурга» Лукас Вера прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе в «Локомотив».
«Я перехожу в «Локомотив»? Сейчас я здесь, в «Оренбурге»!» — сказал Вера «СЭ».
28 ноября журналист Сезар Луис Мерло сообщил, что 26-летний игрок достиг устной договоренности о переходе в «Локомотив» и, после прохождения медицинского обследования, подпишет контракт с железнодорожниками до лета 2028 года.
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|
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|4
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|
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|2.12
|14:30
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
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|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
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|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
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Даниил Хлусевич
Спартак
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|1
|3
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