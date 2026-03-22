«Динамо» — «Зенит»: сине-бело-голубые побеждают после первого тайма

«Зенит» обыгрывает «Динамо» после первого тайма матча 22-го тура РПЛ — 2:1.

У сине-бело-голубых гола забили Джон Джон и Александр Соболев. У бело-голубых отличился Артур Гомес.