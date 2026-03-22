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Ахметзянов: «С «Зенитом» «Оренбургу» сопутствовала удача, но сегодня «Спартак» забил», а мы — нет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов подвел итоги матча против «Спартака» (0:2) в 22-м туре РПЛ.

Если команда проиграла, значит, к сожалению, мы сегодня не смогли противостоять нашему сопернику, — начал Ахметзянов. — Дело в не в плане на игру и самоотдаче футболистов. Был хороший настрой, но так бывает. Когда приезжает соперник, который вроде как на бумаге сильнее, ты можешь это компенсировать за счет самоотдачи. Так было в матче с «Зенитом», нам сопутствовала удача, но сегодня мы не забили, а «Спартак» забил. Так иногда бывает. В конце матча футболисты уже не могли бежать, они отдали всех себя. Сегодня не удалось заработать очки, но самое обидное, что мы увидели полный стадион, но не смогли победить

— В перерыве вы собрали футболистов в круг прямо на поле. Почему?

— Я хотел, чтобы команда снова взглянула на болельщиков. Сегодня была потрясающая атмосфера. Такой атмосферой надо дорожить и беречь ее. Вопросов в плане отношения к футболистам у меня нет. Матч сложился не в нашу пользу, но это не значит, что нам не хотелось бы такой атмосферы на стадионе всегда, — сказал Ахметзянов на пресс-конференции.

«Оренбург» после 22 матчей с 18 очками идет на предпоследнем, 15-м месте в РПЛ. В следующем туре команда Ахметзянова на выезде сыграет с московским «Динамо».

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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Матеус Рейс
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ЦСКА

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