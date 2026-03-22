Ахметзянов: «С «Зенитом» «Оренбургу» сопутствовала удача, но сегодня «Спартак» забил», а мы — нет»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов подвел итоги матча против «Спартака» (0:2) в 22-м туре РПЛ.

— Если команда проиграла, значит, к сожалению, мы сегодня не смогли противостоять нашему сопернику, — начал Ахметзянов. — Дело в не в плане на игру и самоотдаче футболистов. Был хороший настрой, но так бывает. Когда приезжает соперник, который вроде как на бумаге сильнее, ты можешь это компенсировать за счет самоотдачи. Так было в матче с «Зенитом», нам сопутствовала удача, но сегодня мы не забили, а «Спартак» забил. Так иногда бывает. В конце матча футболисты уже не могли бежать, они отдали всех себя. Сегодня не удалось заработать очки, но самое обидное, что мы увидели полный стадион, но не смогли победить

— В перерыве вы собрали футболистов в круг прямо на поле. Почему?

— Я хотел, чтобы команда снова взглянула на болельщиков. Сегодня была потрясающая атмосфера. Такой атмосферой надо дорожить и беречь ее. Вопросов в плане отношения к футболистам у меня нет. Матч сложился не в нашу пользу, но это не значит, что нам не хотелось бы такой атмосферы на стадионе всегда, — сказал Ахметзянов на пресс-конференции.

«Оренбург» после 22 матчей с 18 очками идет на предпоследнем, 15-м месте в РПЛ. В следующем туре команда Ахметзянова на выезде сыграет с московским «Динамо».

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