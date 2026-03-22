Ахметзянов считает, что «Оренбург» должен был пробить несколько пенальти в матче со «Спартаком»
Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов заявил, что его команда должна была исполнить несколько пенальти в матче против «Спартака» (0:2) в 22-м туре РПЛ.
— Что вы думаете про эпизод с Маркиньосом? На ваш взгляд, пенальти был?
— Я считаю, что не только в этом моменте надо было ставить пенальти. Мне эта ситуация непонятна. Когда-то ВАР вмешивается, а когда-то судей не вызывают. Тут я бессилен
— «Спартак» чем-то удивил?
— У «Спартака» всегда есть определенная стратегия. И определенные принципы, которые переходят из игры в игру. Красно-белые делают одно и то же каждую игру. Схема может меняться, но действия примерно схожи и одинаковы. Может быть, в начале они немного поменяли схему, играя через фланги. Это и обернулось голами.
Мы все понимаем сложившуюся ситуацию. Мы должны ориентироваться на себя. Самоотдача должна быть полной. Если будем выжимать максимум, будем набирать очки. Впереди еще 8 игр, на каждую из которых надо выходить как на последнюю. Благодарим болельщиков, постараемся сделать все, что в наших силах., — сказал Ахметзянов на пресс-конференции.
«Оренбург» после 22 матчей с 18 очками идет на предпоследнем, 15-м месте в РПЛ. В следующем туре команда Ахметзянова на выезде сыграет с московским «Динамо».
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