«Динамо» в шутку предложило внедрить третий тайм в матчи РПЛ

Московское «Динамо» после крупной победы над «Локомотивом» (5:1) в товарищеском матче в формате «три тайма по 45 минут» в шутку выступило с предложением внедрить еще один игровой отрезок в матчи чемпионата России.

Бело-голубые опубликовали в своем Telegram-канале «официальное обращение» в РПЛ с просьбой рассмотреть данную инициативу.

«Мы уверены, что это не только повысит зрелищность и драматизм матчей, но и позволит «Динамо» наконец-то раскрыть свой истинный потенциал после 90-й минуты. К тому же, дополнительное время — это дополнительные эмоции, голы и новые рекламные слоты. Ведь футбол — это праздник, а как известно, лучший праздник — тот, который не заканчивается вовремя! Просим Вас рассмотреть данное предложение и вместе сделать сезон-2025/26 по-настоящему трехтаймовым — в лучших традициях непредсказуемости и любви к игре», — говорится в обращении «Динамо».

В сезоне-2024/25 «Динамо» с 56 очками заняло пятое место в РПЛ. В первом туре нового сезона чемпионата России бело-голубые 18 июля сыграют против «Балтики».