Галактионов: «Буду следить за карьерой Тикнизяна. Пожелаю только удачи»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что продолжит следить за карьерой бывшего полузащитника команды Наира Тикнизяна.

22 июня 26-летний футболист перешел из «Локомотива» в «Црвену Звезду». Он заключил контракт с сербским клубом на три сезона — до 2028 года.

«Обязательно буду следить за дальнейшей карьерой Наира. Пожелаем только удачи», — сказал Галактионов.

Тикнизян выступал за «Локомотив» с 2021 года. Всего он провел 122 матча за железнодорожников во всех турнирах, отметившись 16 голами и 17 результативными передачами.