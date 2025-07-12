Карпин — о победе «Динамо» над «Локомотивом»: «В первых двух таймах понравилось все, кроме реализации»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, какие ощущения у него оставил товарищеский матч с «Локомотивом».

Игра команд прошла 12 июля на «РЖД Арене» в Москве в формате трех таймов по 45 минут и завершилась со счетом 5:1 в пользу «Динамо».

«В двух первых таймах понравилось все, за исключением реализации моментов и последнего паса. Было все, кроме голов. Не понравились невынужденные потери в центре поля, мы и гол пропустили после нашего аута. В третьем тайме уровень сопротивления был уже другой, так что в атаке получалось больше, но в обороне многие вещи не понравились», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Карпина со ссылкой на Okko Sport.

Тренер отметил, что многие игроки «Динамо» подтвердили свой уровень в этом матче.

В сезоне-2024/25 «Динамо» с 56 очками заняло пятое место в РПЛ. В первом туре нового сезона чемпионата России бело-голубые 18 июля сыграют против «Балтики». Карпин возглавил московскую команду в июне этого года.