"Динамо" – "Урал": следовало ли отменить первый гол?

На 16-й минуте матча 3-го тура чемпионата России "Динамо" – "Урал" (2:0) арбитр Павел Кукуян засчитал первый гол динамовцев в ситуации, когда могло показаться, что следовало зафиксировать положение "вне игры". В момент передачи Жоаузинью с левого фланга нападающий хозяев Рамиль Шейдаев, возможно, оказался ближе к линии ворот, чем все защитники. Он активно участвовал в той атаке, пропустил мяч между ногами и через мгновение его отправил в сетку Артур Юсупов.

Значит, судьи ошиблись, и гол нужно было отменить? Нет. Первый ассистент Алексей Ширяев поступил совершенно правильно: Шейдаев не располагался за линией офсайда, он находился дальше от линии ворот, чем мяч. Бригада арбитров приняла верное решение. (Александр Бобров)

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