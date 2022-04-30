«Рубин» — «Сочи»: гости забил пятый безответный гол

«Сочи» в гостевом матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» забил четвертый, а затем пятый безответный гол.

На 83-й минуте отличился Кирилл Заика, для которого это первый мяч в сезоне. Через 2 минуты мяч в сетку отправил Ивелин Попов.

Счет стал 5:0.