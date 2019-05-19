"Динамо" сыграло вничью с "Енисеем" и избежало попадания в стыковые матчи

"Динамо" сыграло вничью с "Енисеем" в гостевом матче 29-го тура премьер-лиги (2:2). В составе москвичей отличились хавбеки Жоаузинью и Артур Юсупов. У красноярцев дублем отметился форвард Александр Кутьин.

"Динамо" набрало 32 очка и расположилось на 12-м месте в турнирной таблице - команда Дмитрия Хохлова избежала попадания в стыковые матчи. "Енисей" с 20 баллами занимает предпоследнее место.

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Премьер-лига

29-й тур

"Енисей" (Красноярск) - "Динамо" (Москва) - 2:2 (1:1)

Голы: Жоаузинью, 35 - с пенальти (0:1). Кутьин, 40 - с пенальти (1:1). Юсупов, 83 (1:2). Кутьин, 87 (2:2).

"Енисей" (Красноярск): Юрченко, Данченко, Сарр, Грицаенко, Ятченко, Комолов (Рожков, 81), Семакин, Огуде (Комков, 35), Торбинский, Соболев (Хубулов, 57), Кутьин.

"Динамо" (Москва): Шунин, Козлов, Евгеньев, Шуньич, Морозов, Юсупов, Тетте, Панченко (Марков, 68), Жоаузинью, Кардозу, Луценко (Грулев, 74).

Предупреждения: Шуньич, 55. Данченко, 64.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Абусуев (Санкт-Петербург), Воронцов (Ярославль).

19 мая. Красноярск. Стадион "Центральный".

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