«Динамо» — «Спартак»: бело-голубые ведут в счете после первого тайма

«Динамо» побеждает «Спартак» после первого тайма матча 8-го тура РПЛ — 2:1.

У гостей гол забил Ливай Гарсия. У хозяев дубль оформил Бителло. В концовке тайма красную карточку получил главный тренер «Спартака» Деян Станкович.