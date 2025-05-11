Футбол
Судейство

11 мая, 19:54

«Динамо» — «Спартак»: Сухой ошибся, но верно вмешался ВАР. Почему не удален Рябчук?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Футбольный судья Алексей Сухой
Алексей Сухой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 4-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» Алексей Сухой допустил серьезную ошибку, не отреагировав на падение Ярослава Гладышева назначением 11-метрового удара. В том эпизоде после розыгрыша углового удара, когда мяч уже находился в игре, защитник красно-белых Олег Рябчук задержал руками динамовца, завалил его и не дал нанести удар по мячу.

Достаточно быстро в действия Сухого вмешался ВАР Кирилл Левников, предложивший судье посмотреть повторы на мониторе у поля. После этого рефери изменил первоначальное решение, объявил о назначении пенальти и вынес Рябчуку предупреждение.

При этом у некоторых экспертов «СЭ» есть мнение, что вместо желтой карточки Сухой должен был достать красную и удалить спартаковца, не попытавшегося сыграть в мяч. Аргумент других: в момент фола у Гладышева не было явной возможности забить гол.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
11 мая, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:0
Спартак

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сухой
Олег Рябчук
Ярослав Гладышев
  • alekdixon

    А что же по поводу игры рукой на вар не обратили внимания и даже игру не остановили.Видимо свет погас или смс пришла.

    12.05.2025

  • vvi432

    Рябчук отработаным приемом с захватом руками уранил Гладышева. Так же он действовал и при втором голе против Караскаля. Видно пяточки отрабатывают борцовские приемы для нейтрализации соперника

    12.05.2025

  • Spiridonovich

    Сухой провалил матч ЦСКА-Спартак, способствовал избиению гастарбайтером Рошей двух спартаковцев, а потом придумал удаление Литвинова.. Более предвзятого судейства, тудно вообразить..

    12.05.2025

  • avp1960

    Дебил - это ты..

    12.05.2025

  • avp1960

    Я не бредил, пенальти то у Спартака тоже украли..

    12.05.2025

  • avp1960

    Я тебе про Фому, а ты мне про Ярёму.. ГАЗПРОМ - это отстой России..

    12.05.2025

  • Uncle Бeньсий.

    *опой смотришь футбол, или по радиоточке?

    12.05.2025

  • nekony

    А уж про красную карточку вообще говорить нечего. Тогда при любом пенальти её надо показывать, потому что, как правило, нарушение в штрафной площади, это лишение возможности забить гол. Для этого и существуют пенальти, чтобы эту возможнлсть предоставить повторно.

    11.05.2025

  • nekony

    Он его положил (корпус) так, что уже ничего не мог сделать, потому что падал, А Рябчук здесь совершенно не при чём. Касание рук не означает, что из-за них Гладышев падал. Во всех матчах без исключения, таких моментов, осбенно при угловых, или штрафных ударах, море. Судьи такие микронарушения не фиксируют, потому что тогда пришлось бы в каждом матче РПЛ назначать по десятку пенальти. Может это и неправильно, с точки зрения футбольных правил, но трактовка должна быть одинаковой для всех.

    11.05.2025

  • Михаил

    Гладышев корпус положил, чтобы пробить по высокому мячу, Рябчук его тупо завалил на пеналь и красную, но... пожалел его Сухой...

    11.05.2025

  • nekony

    Это можно бы было сделать, но ведь и те не без греха.

    11.05.2025

  • nekony

    Он на Мальдивы не поедет - собирает на домик у моря.

    11.05.2025

  • vlad2020

    Решение ставить или не ставить пенальти принимает главный судья на поле. Судьи на видеоповторах лишь обращают внимание арбитра на эпизод. Так поступают все судьи находящиеся на видеоповторах. Поэтому какой тут админресурс? Ты или с головой не владах или совсем не разбираешься в футболе.

    11.05.2025

  • nekony

    Совершенно верно. Всё првильно написано. И адекватные люди это понимают. Ну а шизанутые - ну что с них возьмёшь кроме анализов? И те с глистами.

    11.05.2025

  • nekony

    Да там другое, не считается. Да и наступ, наверно, скользящим был, по почкам. (сарказм)

    11.05.2025

  • nekony

    Посмотри повтор момента. Гладышев уже заранее начал падать. Если Глебов забил правильный гол, без нарушения, то никто и не спорит по этому поводу.

    11.05.2025

  • nekony

    Я в этом и не сомневаюсь.

    11.05.2025

  • echo2011

    По большому счёту,не боясь высказать своё мнение,скажу,что там вообще ничего не было,кроме того,что оба держали друг друга руками и оба упали,как и бывает почти всегда при угловых.Но этот ВАР всё время лезет,и судьи идут у него на поводу...

    11.05.2025

  • nekony

    Посмотри любой матч в РПЛ. Там ты увидишь, что при любом угловом такие моменты, но, при этом, пенальти никому не назначают.

    11.05.2025

  • nekony

    Это не немного смущает, это система продажного судейства.

    11.05.2025

  • nekony

    Я про тоже самое написал. Таких моментов пачками в каждрм матче, при каждрм угловом, а динамовец, к тому же, начал заранее валиться на землю.

    11.05.2025

  • nekony

    Сколько пытался найти нарушение со стороны Рябчука в этом моменте, но не нахожу. Динамовец начал валиться на землю заранее. Рябчук хоть и прикасался руками к нему, но таких моментов тысячи, за них пенальти не назначают. Он просто придуман. Хотя что удивляться. Левников он и до этого, судивший матч Спартака в качестве главного свистел против Спартака. Наверно в крови уже ненависть к Спартаку.

    11.05.2025

  • Вася

    пора уже вернуться к практике иностранных арбитров( белорусия, сербия, венгрия, азия), наших супер-коррумпированых арбитров-паразитов, видимо не прокормить!

    11.05.2025

  • Вася

    сухому пора освежиться, полный пансион на мальдивы с семьей он сегодня точно заработал! заслуженный отдых!

    11.05.2025

  • oleg ves

    это же не эксперты, а журнашлюхи - у них задача - поднять рейтинг, набросив г@вна на вентилятор

    11.05.2025

  • oleg ves

    Болел Динамо с победой! Хотя матч был ничейный, но судья постарался, поставив левый пеналь (таких в матче можно штук 12 придумать после каждого навеса) и не назначил пеналь Динамикам за игру рукой. Но у Динамиков желания больше было победить. В классико тоже судьи начудили - пеналь не назначили за игру рукой и гол отменили у Барсы

    11.05.2025

  • Ваня Ванечкин

    Я ННУП! ЕС! ЕС! ЕЕЕ!!

    11.05.2025

  • herr Major

    Ну че, восторженные дебилы, вы еще верите в чемпионство Спартака? надо быть с командой до конца - долбое

    11.05.2025

  • спас

    А Газпром тоже на стороне Динамо?

    11.05.2025

  • Спринт

    По Правилам игры в футбол .. грубое нарушение Правил без попытки сыграть в мяч, наказывается удалением с поля провинившегося игрока. Рябчук явно перепутал виды спорта, и попробовал сделать бросок через бедро с захватом ..

    11.05.2025

  • Горын

    Это его обычное состояние.

    11.05.2025

  • jo

    Держи в курсе.

    11.05.2025

  • george64

    Формально касание игрока защитником было. Но.. С какой силой? Этого не скажет никто. То, что Гладышев заваливался, так это для исполнения этого удара нужно было именно такое движение тела. Так что пеналь частично высосан. Далеко не в каждой игре такие ставят, даже при похожих формальных поводах. Но такое судейство было предсказуемо еще до матча. Здесь высшим силам нужна победа Динамо. Как еще недавно нужна была, тоже в матче со Спартаком, победа Цска. Дабы и тем и тем внушить, вы, типа, еще ведь как минимум за бронзу боретесь. ))) Чтобы не теряли мотивацию в игре с Краснодаром. А кто-то невидимый (а может, и очевидный) стоит над всем этим спектаклем, дергая за ниточки, и просто умирает со смеху. Это Рпл, удивительная и беспощадная..

    11.05.2025

  • jo

    Пенальти не было. Сухой изначально был прав. Если за это еще и красную ставить, то вы вообще долбанутые. Игрок там вообще никаким боком бы до мяча не добрался. Прихваты идут на всех угловых. Давайте всегда пенальти ставить теперь. С турнирной точки зрения матч особого влияния (точнее его результат) не имеет на расклад в чемпионате, но атмосферу футбола свистун на ВАР уничтожил.

    11.05.2025

  • sergey stepanov

    Так такие захваты постоянно практикуют защитники некоторых команд хватают нападающих за майки, тянут, обнимают, но вот не всегда наказывают их, даже когда и в руки им мячик от наапа попадает. Здесь же всего лишь на газон упал игрок!

    11.05.2025

  • chimega

    Я за Спартак с 1974 года. И что это, если не страдания? Надо признать, обосрались - обтекаем. И судей надо обыгрывать, не только соперников.

    11.05.2025

  • Злой дядька

    Почему не удалён Гладышев, когда он грубо и нагло наступил на мясного?

    11.05.2025

  • Vitalik Klimov

    Бобёр почему тебя никак не удалят с газеты то??!!!

    11.05.2025

  • Hitman

    Опять Борзыкинские сектанты заныли. В ворота Спартака второй пенальти в сезоне поставили - трагедия. Гладышев с трёх метров просто расстрелял бы ворота, как чуть позже сделал Глебов))) какие вопросы?

    11.05.2025

  • Сергей Макурин

    Почему до сих пор не удал?н супербобров. Недоексперт достал уже своими бредовыми мыслями. Плохо, что в главном издании страны про спорт, по сути работают неквалифицированные сотрудники. Позор.

    11.05.2025

  • Sinaron

    В ММА это не нарушение.

    11.05.2025

  • Loel1

    Питерский Левников.Газпромовский админресурс в действии.Они еще и Краснодар загнобят!

    11.05.2025

  • lons

    Красная? Там вообще не было нарушения.

    11.05.2025

  • ФОКСИ

    "в момент фола у Гладышева не было явной возможности забить гол"....спец-грызун, сам никогда не игравший и не судивший....открой правила, клоун и посмотри , где указано, что ОБЯЗАТЕЛЬНО при нарушении правил в штрафной должна быть явная возможность именно в этот момент забить....

    11.05.2025

  • Sinaron

    Сухой явно на стороне Спартака.

    11.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Нам после такого нарушения ЦСКА гол забил. Мойзес Бабича завалил, а Гуарирапа забил. Ну и три карточки Спартаку, а Кассерас без карточки - это немного смущает.

    11.05.2025

  • chimega

    Ивановские... Пардон, красно-белые страдания...

    11.05.2025

  • Marty Friedman

    второй пошёл...не остановить...

    11.05.2025

  • непонял

    игроки при навесах в штрафную ВСЕГДА включают руки. нужно прям очень-очень хотеть поставить пенальти, чтобы воспользоваться ну уже даже таким способом.

    11.05.2025

  • zel_co

    Вот что крёстный ход животворящий делает

    11.05.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Давайте тогда после каждого углового ставьте пенки. 3-4 пары при каждом угловом так играют

    11.05.2025

  • Gordon

    ЭкспертЫ? Бобров теперь не просто недоэксперт, но сразу несколько, причём с разными мнениями? :)))))) И близко нет тут красной, игрок спиной к воротам и мяч идёт по воздуху.

    11.05.2025

  • Gordon

    Хватит бредить:))))

    11.05.2025

  • avp1960

    Судья явно на стороне ДИНАМО.. Динамовцы постоянно фолят, но он это не замечает.. Очень плохое судейство..

    11.05.2025

    • Пятибратов связывает вылет «Факела» с отсутствием качественных игроков: «Вопрос в 3-4 футболистах более высокого уровня»

    Пятибратов считает, что «Факелу» нужно оставить Шалимова на посту главного тренера команды, несмотря на вылет
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

