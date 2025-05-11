«Динамо» — «Спартак»: Сухой ошибся, но верно вмешался ВАР. Почему не удален Рябчук?

На 4-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» Алексей Сухой допустил серьезную ошибку, не отреагировав на падение Ярослава Гладышева назначением 11-метрового удара. В том эпизоде после розыгрыша углового удара, когда мяч уже находился в игре, защитник красно-белых Олег Рябчук задержал руками динамовца, завалил его и не дал нанести удар по мячу.

Достаточно быстро в действия Сухого вмешался ВАР Кирилл Левников, предложивший судье посмотреть повторы на мониторе у поля. После этого рефери изменил первоначальное решение, объявил о назначении пенальти и вынес Рябчуку предупреждение.

При этом у некоторых экспертов «СЭ» есть мнение, что вместо желтой карточки Сухой должен был достать красную и удалить спартаковца, не попытавшегося сыграть в мяч. Аргумент других: в момент фола у Гладышева не было явной возможности забить гол.