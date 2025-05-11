Пятибратов считает, что «Факелу» нужно оставить Шалимова на посту главного тренера команды, несмотря на вылет

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился с «СЭ» мнением о работе главного тренера воронежцев Игоря Шалимова.

Шалимов возглавил команду 2 апреля — через 2 дня после того, как Пятибратов был отправлен в отставку. Под руководством нового тренера воронежцы провели 6 матчей, в которых дважды сыграли вничью и потерпели 4 поражения.

«Сейчас есть Шалимов, думаю, ему надо дать возможность спокойно работать и построить команду. Считаю, что он разобрался в ситуации и Шалимов — это опытный специалист, поработавший в хороших клубах. Игорь Михайлович увидел, с кем ему можно дальше идти. Если его оставят, то ему будет проще формировать команду исходя из возможностей игроков», — сказал Пятибратов «СЭ».

В воскресенье, 11 мая «Факел» проиграл «Локомотиву» (0:1) в матче 28-го тура РПЛ и лишился шансов сохранить место в премьер-лиге. Команда из Воронежа занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с 16 очками.