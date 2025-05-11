Пятибратов связывает вылет «Факела» с отсутствием качественных игроков: «Вопрос в 3-4 футболистах более высокого уровня»

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов объяснил «СЭ», почему воронежцы вылетели из РПЛ.

В воскресенье, 11 мая команда уступила «Локомотиву» (0:1) в матче 28-го тура РПЛ и лишилась шансов на то, чтобы сохранить место в премьер-лиге.

«Есть проблема в отсутствии игроков более высокого уровня. Также есть моменты, которые нужно было улучшить. 6 игр и 1 забитый мяч — это говорит о том, что не удалось перестроиться. Здесь влияет совокупность факторов, мы достаточно неплохо провели осень, а на зимнюю паузу выходили вообще не в зоне прямого вылета. Был достойный матч с «Химками», а потом 2 неочевидных судейских решения, которые повлияли на результат. После этого уже было сложно вернуться. Зимой был разговор о том, чтобы усилить команду, но по разным причинам клуб не смог провести селекцию, которую хотел. Игроки, которые пришли зимой: Габараев, Браими, Пуси и Ковалев — они практически не играют. На мой взгляд, вопрос в 3-4 футболистах, которые имели бы квалификацию выше, чем остальные ребята», — сказал Пятибратов «СЭ».

«Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в 28 матчах.