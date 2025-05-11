Футбол
11 мая, 19:50

Пятибратов связывает вылет «Факела» с отсутствием качественных игроков: «Вопрос в 3-4 футболистах более высокого уровня»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов объяснил «СЭ», почему воронежцы вылетели из РПЛ.

В воскресенье, 11 мая команда уступила «Локомотиву» (0:1) в матче 28-го тура РПЛ и лишилась шансов на то, чтобы сохранить место в премьер-лиге.

«Есть проблема в отсутствии игроков более высокого уровня. Также есть моменты, которые нужно было улучшить. 6 игр и 1 забитый мяч — это говорит о том, что не удалось перестроиться. Здесь влияет совокупность факторов, мы достаточно неплохо провели осень, а на зимнюю паузу выходили вообще не в зоне прямого вылета. Был достойный матч с «Химками», а потом 2 неочевидных судейских решения, которые повлияли на результат. После этого уже было сложно вернуться. Зимой был разговор о том, чтобы усилить команду, но по разным причинам клуб не смог провести селекцию, которую хотел. Игроки, которые пришли зимой: Габараев, Браими, Пуси и Ковалев — они практически не играют. На мой взгляд, вопрос в 3-4 футболистах, которые имели бы квалификацию выше, чем остальные ребята», — сказал Пятибратов «СЭ».

«Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в 28 матчах.

Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
  • kpmanager

    Жаль что это не связано с псевдотренером Пятибратовым... Прохвост ДАП... Как не стыдно...

    11.05.2025

  • bond1951

    ЛУЧШЕ помолчи...........нулевик............

    11.05.2025

  • chimega

    Да уж, не будет у вас больше никогда Лосевых и Шмаровых...

    11.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    у вас управляет командой московский хрен, которого выгнали из Спартака))) слабая спортивная школа))) кроме амбиций и песни "Туман" ничего нет))) Воронеж — футбольный импотент))) за 25 лет ничего не поменялось))) 3-4 игрока погоды не сделают)))

    11.05.2025

    • «Динамо» — «Спартак»: Карраскаль реализовал пенальти на 7-й минуте

    «Динамо» — «Спартак»: Сухой ошибся, но верно вмешался ВАР. Почему не удален Рябчук?
