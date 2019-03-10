"Динамо" – "Спартак": гости сыграют в белой форме

"Спартак" сыграет в белой форме в московском дерби против "Динамо" в матче 19-го тура чемпионата России, сообщает официальный Твиттер красно-белых.
"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. "Динамо" с 23 баллами располагается на 10-й строчке.
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Спартаковская форма на дерби! #Спартак #ДинамоСпартак #Spartak pic.twitter.com/ZZ4PnNS5rA– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 10 марта 2019 г.
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