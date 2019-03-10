11:16 | Футбол — РПЛ

"Динамо" – "Спартак": гости сыграют в белой форме

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"Спартак" сыграет в белой форме в московском дерби против "Динамо" в матче 19-го тура чемпионата России, сообщает официальный Твиттер красно-белых.

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. "Динамо" с 23 баллами располагается на 10-й строчке.

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Динамо - Спартак

 

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