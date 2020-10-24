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«Динамо» — «Сочи»: все голы матча

15:25
«Динамо» — «Сочи». Фото ФК «Динамо» Москва
«Динамо» — «Сочи». Фото ФК «Динамо» Москва
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«Динамо» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ обыграло «Сочи» со счетом 3:1.

11-я минута: гол Лесового

22-я минута: гол Мевли

26-я минута: гол Шиманьского

55-я минута: гол Фомина

Динамо — Сочи

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