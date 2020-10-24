«Динамо» — «Сочи»: все голы матча
«Динамо» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ обыграло «Сочи» со счетом 3:1.
11-я минута: гол Лесового
22-я минута: гол Мевли
26-я минута: гол Шиманьского
55-я минута: гол Фомина
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.