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«Динамо» — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Динамо» и «Рубин» сыграют в чемпионате России 20 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Динамо» и «Рубин» сыграют в 25-м туре чемпионата России в воскресенье, 20 апреля. Начало игры на «ВТБ Арене» в Москве — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Рубин» можно также в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч в столице России покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 13.45 мск, за 15 минут до стартового свистка. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
20 апреля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Рубин

В чемпионате России-2024/25 после 24 туров «Динамо» занимает пятое место с 43 очками, в предыдущем матче бело-голубые сыграли вничью с «Пари НН» (1:1). «Рубин» набрал 36 очков и перед туром шел седьмым, в прошлую субботу казанцы победили «Локомотив» (1:0).

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
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30 тур
19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 2 : 1
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 20 1 5
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