«Динамо» — «Ростов»: судья Левников дважды не предупредил Сако

В матче 14-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ростов» (1:1) судья Кирилл Левников дважды не вынес предупреждения Умару Сако.

На 21-й минуте ростовчанин пихнул Константина Тюкавина правой рукой в лицо. А на 86-й Сако избежал еще одного предупреждения за выпрашивание желтой карточки для соперника. В том же моменте Эль-Мехди Маухуб ошибочно не был наказан за симуляцию.