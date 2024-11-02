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Сегодня, 13:40

«Динамо» — «Ростов»: судья Левников дважды не предупредил Сако

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Защитник «Ростова» Умар Сако.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В матче 14-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ростов» (1:1) судья Кирилл Левников дважды не вынес предупреждения Умару Сако.

На 21-й минуте ростовчанин пихнул Константина Тюкавина правой рукой в лицо. А на 86-й Сако избежал еще одного предупреждения за выпрашивание желтой карточки для соперника. В том же моменте Эль-Мехди Маухуб ошибочно не был наказан за симуляцию.

Футболисты Александр Кутицкий (№50) и&nbsp;Илья Вахания в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. 1&nbsp;ноября 2024.. Голевой праздник «Динамо» закончился на «Ростове». Атака Лички не справилась с пятью защитниками

ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Кирилл Левников
Умар Сако
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