«Динамо» — «Ростов»: судья Левников дважды не предупредил Сако
В матче 14-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ростов» (1:1) судья Кирилл Левников дважды не вынес предупреждения Умару Сако.
На 21-й минуте ростовчанин пихнул Константина Тюкавина правой рукой в лицо. А на 86-й Сако избежал еще одного предупреждения за выпрашивание желтой карточки для соперника. В том же моменте Эль-Мехди Маухуб ошибочно не был наказан за симуляцию.
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|1.11
|19:00
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Динамо – Ростов
|1 : 1
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|- : -
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|- : -
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
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Максим Глушенков
Зенит
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Джон Кордоба
Краснодар
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Маркус Вендел
Зенит
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|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
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