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Тарханов: «ЦСКА на данном этапе выглядит получше «Спартака»

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Бывший тренер ЦСКА и «Спартака» Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между красно-синими и красно-белыми.

«Должен быть интересный матч. Еще с советских времен противостояние ЦСКА и «Спартака» вызывает большой интерес! В принципе, в таких встречах фаворита очень сложно определить. Спартаковцы играют нестабильно, могут настроиться и сыграть хорошо, могут недонастроиться и сыграться плохо.

Но я думаю, что против армейцев будут биться. Красно-синие на данном этапе выглядят получше красно-белых. Не могу сказать, кто из тренеров сильнее, потому что у ЦСКА тоже есть проблемы. Я думаю, что ЦСКА и «Спартак» сыграют вничью 1:1», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

После 13 туров РПЛ армейцы занимают пятое место в турнирной таблице, красно-белые — на шестой строчке. Встреча состоится на «ВЭБ Арене» в субботу, 2 ноября, и начнется в 20.45 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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