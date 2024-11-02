Тарханов: «ЦСКА на данном этапе выглядит получше «Спартака»

Бывший тренер ЦСКА и «Спартака» Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между красно-синими и красно-белыми.

«Должен быть интересный матч. Еще с советских времен противостояние ЦСКА и «Спартака» вызывает большой интерес! В принципе, в таких встречах фаворита очень сложно определить. Спартаковцы играют нестабильно, могут настроиться и сыграть хорошо, могут недонастроиться и сыграться плохо.

Но я думаю, что против армейцев будут биться. Красно-синие на данном этапе выглядят получше красно-белых. Не могу сказать, кто из тренеров сильнее, потому что у ЦСКА тоже есть проблемы. Я думаю, что ЦСКА и «Спартак» сыграют вничью 1:1», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

После 13 туров РПЛ армейцы занимают пятое место в турнирной таблице, красно-белые — на шестой строчке. Встреча состоится на «ВЭБ Арене» в субботу, 2 ноября, и начнется в 20.45 по московскому времени.