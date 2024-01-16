Главный тренер «Сочи» Морено считает РПЛ конкурентоспособным чемпионатом

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено поделился мнением о конкурентоспособности РПЛ.

«РПЛ мне кажется очень конкурентоспособной, так как команды из нижней части таблицы могут победить команду, которая находится в верхней части таблицы. И когда смотришь результаты, они могут показаться странными. Когда кажется будто исход будет понятен, но могут быть удивительные результаты. Это доказывает, что при должной работе мы тоже можем победить любую команду», — сказал Морено в интервью клубному ТВ.

Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. Сообщалось, что он заключил контракт с клубом на 2,5 года с опцией продления еще на два.

После 18 туров «Сочи» с 11 очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.