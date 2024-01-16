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Сегодня, 18:39

Главный тренер «Сочи» Морено считает РПЛ конкурентоспособным чемпионатом

Руслан Минаев
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено поделился мнением о конкурентоспособности РПЛ.

«РПЛ мне кажется очень конкурентоспособной, так как команды из нижней части таблицы могут победить команду, которая находится в верхней части таблицы. И когда смотришь результаты, они могут показаться странными. Когда кажется будто исход будет понятен, но могут быть удивительные результаты. Это доказывает, что при должной работе мы тоже можем победить любую команду», — сказал Морено в интервью клубному ТВ.

Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. Сообщалось, что он заключил контракт с клубом на 2,5 года с опцией продления еще на два.

После 18 туров «Сочи» с 11 очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

РПЛ
ФК Сочи
Роберт Морено
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
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Пари НН – Факел
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