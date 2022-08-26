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Сегодня, 11:41

В «Челси» отреагировали на информацию о возможной смене футбольного гражданства Захаряна

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Старший менеджер по коммуникациям «Челси» Адриан Филиппс ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном условии смены футбольного гражданства полузащитника Арсена Захаряна в случае его перехода из «Динамо».

Ранее Telegram-канал «Раздевалка» сообщил, что смена футбольного гражданства Захаряна может являться одним из обязательных условий при переходе в «Челси».

«Как мы уже ранее говорили, политика нашего клуба — не комментировать слухи и домыслы о возможных трансферах в средствах массовой информации», — сказал Филиппс «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего российского футболиста у бело-голубых.

В текущем сезоне Захарян провел 5 игр за «Динамо», забил один гол и сделал две результативные передачи.

Арсен Захарян
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