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Гулиев — о реакции семьи на драку с американцем: «Самая жесткая была от отца. Я просто молчал и слушал его»

Полузащитник «Химок» Гулиев рассказал о реакции отца на его драку с американцем
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев рассказал о реакции отца на его драку с американцем Майклом Коу весной 2019 года.

Весной 2019 года 25-летний россиянин подрался с переходившим дорогу пешеходом, после чего врачи диагностировали у Коу перелом костей носа. После инцидента стороны уладили конфликт, а пострадавший заявил, что не имеет претензий к полузащитнику.

— Какой была реакция близких?

— Самая жесткая была от отца. Семья узнала о драке из СМИ, — приводит слова Гулиева Sport24.

— Что отец?

— Ничего хорошего обо мне не сказал. Я просто молчал и слушал его — даже не мог ничего ответить. Понимал: все, что отец обо мне скажет — правда. Да и вообще, весь негатив в мою сторону был не на пустом месте. Я это прекрасно понимаю. Сам накосячил и принимал на себя обоснованный негатив, — рассказал он.

В прошедшем сезоне Гулиев принял участие в 26 матчах во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника с подмосковным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-28-guliyev-o-reaktsii-rodnykh-na-draku-s-amerikantsem-samaya-zhestkaya-byla-ot-ottsa-ya-prosto-molchal-i-slushal-yego
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