Полузащитник «Химок» Гулиев рассказал о реакции отца на его драку с американцем

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев рассказал о реакции отца на его драку с американцем Майклом Коу весной 2019 года.

Весной 2019 года 25-летний россиянин подрался с переходившим дорогу пешеходом, после чего врачи диагностировали у Коу перелом костей носа. После инцидента стороны уладили конфликт, а пострадавший заявил, что не имеет претензий к полузащитнику.

— Какой была реакция близких?

— Самая жесткая была от отца. Семья узнала о драке из СМИ, — приводит слова Гулиева Sport24.

— Что отец?

— Ничего хорошего обо мне не сказал. Я просто молчал и слушал его — даже не мог ничего ответить. Понимал: все, что отец обо мне скажет — правда. Да и вообще, весь негатив в мою сторону был не на пустом месте. Я это прекрасно понимаю. Сам накосячил и принимал на себя обоснованный негатив, — рассказал он.

В прошедшем сезоне Гулиев принял участие в 26 матчах во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника с подмосковным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.