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Агент Гарсии: «Хосе не может перейти в ЦСКА»

Агент защитника «Олимпии» Гарсии опроверг информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
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Марио Хирон, агент защитника «Олимпии» и сборной Гондураса Хосе Гарсии, прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к своему клиенту. По его словам, 23-летний игрок не может перейти в московский клуб.

«Хосе не может перейти в ЦСКА. Никто из клуба не связывался по этому поводу», — приводит слова Хирона Sport24.

В прошедшем сезоне Гарсия забил три мяча в 33 матчах за «Олимпию» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 250 тысяч евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-28-agent-khose-garsiya-ne-mozhet-pereyti-v-tsska
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