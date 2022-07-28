Агент Гарсии: «Хосе не может перейти в ЦСКА»

Марио Хирон, агент защитника «Олимпии» и сборной Гондураса Хосе Гарсии, прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к своему клиенту. По его словам, 23-летний игрок не может перейти в московский клуб.

«Хосе не может перейти в ЦСКА. Никто из клуба не связывался по этому поводу», — приводит слова Хирона Sport24.

В прошедшем сезоне Гарсия забил три мяча в 33 матчах за «Олимпию» во всех турнирах.