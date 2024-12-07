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Сегодня, 21:17

«Динамо» представило новую форму в ГУМе

Диана Андрющенко
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Новая форма «Динамо».
Фото Артем Бухаев, «СЭ»

«Динамо» и официальный технический партнер-экипировщик клуба Bosco представили новую форму бело-голубых.

Презентация прошла в Доме «Динамо» в ГУМе с участием руководителей «Динамо» и Bosco, игроков основы, «Динамо-2» и ЖФК «Динамо», а также болельщиков бело-голубых, сообщила пресс-служба клуба.

Завтра, 8 декабря, «Динамо» выйдет в новом комплекте на поле «ВТБ Арены» в матче против «Химок» в рамках 18-го тура РПЛ. Полевые футболисты сыграют в белых футболках и синих шортах, а вратарь — в зеленом.

«Отметим, что в дальнейшем в форме Bosco будет играть не только основной состав, но и женский футбольный клуб, и «Динамо-2», — передает пресс-служба «Динамо».

В новой форме команда будет выступать до лета 2026 года.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Краснодар – Локомотив
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Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

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П
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Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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