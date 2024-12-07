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Сегодня, 21:15

Кобелев: «У «Зенита» пропала скорость, играют в какой-то гандбол. Туда-сюда мяч перед штрафной кидают...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший капитан «Зенита» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» прокомментировал поражение команды от «Акрона» (1:2) в рамках 18-го тура РПЛ.

— Главная причина такого провала?

— Ну что значит — «провал»? Конечно, все ждут от «Зенита» других результатов. Особенно дома. Поэтому даже ничьи вызывают вопросы. Но давайте не сбрасывать со счетов и «Акрон». Дерзкая команда. В равных составах гости отвечали своими контратаками, не отсиживались сзади. Да, где-то подопечным Тедеева повезло с первым голом, но сейчас это уже неважно. В меньшинстве выстояли. Вы же видели, как они буквально бились за каждый мяч!

— Да, заслуживают только уважения. Так что не так с «Зенитом»?

— Да я говорил — еще даже не в прошлом году, а в позапрошлом — о том, что нужно обновлять состав. Почему? Игру «Зенита» определяли два человека — Вендел и Клаудиньо. Системообразующие футболисты. И уже в том сезоне было заметно, что когда бразильцы в порядке, когда они выкладываются, то это одна команда. А когда отбывают номер, мы получаем совсем другой «Зенит».

— То есть дело исключительно в них?

— Не только. Но в целом питерцам не хватает скорости. Их игра напоминает гандбол. Туда-сюда мяч бросают перед штрафной... Без скорости «Зенит» становится в принципе обыкновенной командой. Соперники уже к этому привыкают.

Кобелев выступал за петербургский клуб с 1999 по 2001 год.

После 18 матчей «Зенит» лидирует в турнирной табоице РПЛ, набрав 39 очков. У ближайшего конкурента, «Краснодара», 38 очков, но есть матч в запасе.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Клаудиньо в&nbsp;матче против &laquo;Акрона&raquo; (1:2). «Вендел и Клаудиньо отбывают номер! В РПЛ нет защитника, который может закрыть Дзюбу». Кобелев о поражении «Зенита»

Андрей Кобелев (футбол)
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Манфред Угальде

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 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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