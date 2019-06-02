17:39 | Футбол — РПЛ

"Динамо" предложит контракт Паршивлюку

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По информации "СЭ", московское "Динамо" в летнее трансферное окно предложит контракт защитнику "Ростова" Сергею Паршивлюку.

Срок контракта с "Ростовом" у игрока истек, футболист может перейти в "Динамо" на правах свободного агента. В завершившемся сезоне 30-летний Паршивлюк провел 29 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.  

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