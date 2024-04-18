«Динамо» поздравило болельщиков с днем рождения клуба
Пресс-служба «Динамо» опубликовала пост, посвященный 101-летию команды.
«Славься, «Динамо», великое наше. Славься, «Динамо», мы любим тебя», — сказано в сообщении клуба.
За свою историю «Динамо» 11 раз становилось чемпионом СССР, 6 раз обладателем Кубка СССР и 1 раз победителем Кубка России.
Бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 23 матчах.
Источник: Telegram-канал «Динамо»
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|7
|4
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|43
|
3
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|8
|5
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|38
|
4
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|10
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|
5
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|9
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|
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|
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|
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|8
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|
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|23
|6
|8
|9
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|
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|6
|8
|9
|27-30
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|
13
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|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
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|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
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|13
|24-37
|18
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|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
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|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6
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