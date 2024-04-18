«Динамо» поздравило болельщиков с днем рождения клуба

Пресс-служба «Динамо» опубликовала пост, посвященный 101-летию команды.

«Славься, «Динамо», великое наше. Славься, «Динамо», мы любим тебя», — сказано в сообщении клуба.

За свою историю «Динамо» 11 раз становилось чемпионом СССР, 6 раз обладателем Кубка СССР и 1 раз победителем Кубка России.

Бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 23 матчах.