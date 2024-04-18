Песьяков: «Отменил бы ВАР. Оставил бы все на усмотрение арбитра»

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков в комментарии для «СЭ» поделился мнением, какое бы правило убрал из футбола.

— Отрицательно отношусь к изменениям размера ворот. И так в футболе делают все для того, чтобы забивалось больше. Та же линия офсайда.

— Если бы у вас было право изменить футбольные правила, что бы убрали?

— Отменил бы ВАР. Ну или из ВАР оставил бы только линию офсайда, остальное на усмотрение арбитра, — сказал Песьяков «СЭ».

В текущем сезоне 35-летний вратарь провел 23 матча за «Ростов» во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 7 раз отыграл на ноль.