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Сегодня, 13:13

Игрок «Урала» Филипенко: «Гончаренко — мой футбольный отец. Хотел бы войти в его тренерский штаб»

Зарина Халимхонова
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Защитник «Урала» Егор Филипенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о работе с главным тренером команды Виктором Гончаренко.

— Вас Гончаренко растил еще с дубля в БАТЭ. После окончания карьеры хотели бы войти в его тренерский штаб?

— Конечно, хотел бы. Он в какой-то степени мой футбольный отец. Но хотеть — это одно, а реалии — совсем другое. Я не задумывался над тем, чем буду занимать после завершения карьеры.

— Еще в 2019 году вы просили Виктора Михалыча учить английский язык. Сейчас есть прогресс?

— Не думаю, что он сильно прибавил (смеется) .

— Вы также желали ему попасть в европейский клуб. В каком чемпионате его видите?

— Сейчас непростая ситуация в мире. В любом европейском чемпионате, более-менее хорошем, хотел бы его видеть.

— Он фанатеет от «Манчестер Юнайтед». Может, в Англию?

— Там был Слуцкий. Ему надо с ним поговорить. Они, кажется, еще общаются. Может, он поможет Виктору Михайловичу, — сказал Филипенко «СЭ».

Гончаренко возглавил «Урал» летом 2022 года. Под его руководством команда одержала 28 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 28 поражений. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

На данный момент «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 23 матчах.

Егор Филипенко
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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Личка назвал две вещи, которых ему не хватает в России

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
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Зенит – Оренбург
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Сочи – Урал
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