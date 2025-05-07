Футбол
7 мая, 15:49

Мостовой — о завершении карьеры Шунина: «Когда человек столько лет отдает команде, это автоматически должно быть продлением»

Дарик Агаларов

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о завершении карьеры бывшего вратаря «Динамо» Антона Шунина.

«Был удивлен тем, что ему не продлили контракт. Все-таки он играл только в этом клубе. Когда человек столько лет отдает команде, это автоматически должно быть продлением. Также я удивлен, что он оказался вообще без команды», — сказал Мостовой «СЭ».

Шунин ушел из «Динамо» после окончания контракта летом 2024 года. Голкипер провел всю карьеру в московском клубе. На его счету 366 матчей, 408 пропущенных мячей и 125 игр на ноль.

Александр Мостовой
Антон Шунин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости