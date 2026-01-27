«Пари НН» назвал некорректной информацию об отмене матча с «Факелом» по решению Шпилевского

Пресс-атташе «Пари НН» Артем Лисовский прокомментировал заявление «Факела» о том, что товарищеским матч с нижегородцами был отменен по решению главного тренера клуба РПЛ Алексея Шпилевского.

Ранее пресс-служба воронежцев в Telegram-канале заявила: «Из-за сложных погодных условий по решению главного тренера «Пари НН» игра отменена». В Белеке 27 января прошел ливень с градом.

«Абсолютно некорректная информация, прозвучавшая со стороны «Факела», что игра была отменена в связи с неблагоприятными погодными условиями и по решению главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

Правда — совокупность факторов. За пару часов до матча в Белеке шли проливные дожди. Пошли они и за полчаса до игры. В такой ситуации все стороны приняли решение взять паузу, затем, пошли консультации.

Так как дождь то затихал, то вновь разгорелся, организаторы закрыли основное поле, где должна была игра, однозначно его не давали, перенося ответственность с формулировкой, что если играть, то «на ваш страх и риск», — написал Лисовский в Telegram-канале.