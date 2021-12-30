«Динамо» подписало первую футболистку в истории женской команды бело-голубых
17:57
«Динамо» объявило о заключении контракта с вратарем Ариной Таранченко.
15-летняя россиянка стала первой футболисткой в истории женской команды бело-голубых.
?? Арина Таранченко — первая футболистка в истории женской команды «Динамо»!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) December 30, 2021
Желаем успехов голкиперу бело-голубых ??#ДинамоМосква #ЖФКДинамо #Таранченко #футбол pic.twitter.com/PlGAggFwDj
«Динамо» объявило о создании женской команды и академии в начале декабря нынешнего года.
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