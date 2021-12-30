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«Динамо» подписало первую футболистку в истории женской команды бело-голубых

17:57
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«Динамо» объявило о заключении контракта с вратарем Ариной Таранченко.

15-летняя россиянка стала первой футболисткой в истории женской команды бело-голубых.

«Динамо» объявило о создании женской команды и академии в начале декабря нынешнего года.

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Иван Торопцев все материалы автора

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