Дмитрий Селюк, агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, прокомментировал продление контракта своего клиента с клубом до конца нынешнего сезона.

«Клуб поступил достойно. «Локомотив» выбрал европейский вектор. Они не бросили игрока, в травме которого они и виноваты, — приводит слова агента «Чемпионат». — Делают все, чтобы он поправился. Боря работает, как тигр. Очень профессионально. Врачи говорят, что зимой он будет работать в общей группе. Надеемся, что так оно и будет. После истечения контракта решать Плутнику. Бориса могут пригласить на должность клуба, где он будет полезен. На мой взгляд, Боря смог бы быть спортивным директором. У него есть нужное образование. Он мог бы быть связующим звеном между командой и высшим руководством».

Новое соглашение с 35-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2021/22. Предыдущий контракт игрока действовал до 31 декабря 2021 года.

Ротенберг выступает за «Локомотив» с августа 2016 года. Футболист не выходил на поле с декабря 2018 года, у него была травма крестообразной связки, из-за которой он перенес несколько операций и получил осложнения.