«Динамо» — «Пари НН»: Чавес сделал дубль

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес забил третий гол своей команды в матче 15-го тура РПЛ против «Пари НН» — 3:1.

На счету мексиканца дубль в этой встрече: в начале первого тайма он открыл счет ударом с пенальти.