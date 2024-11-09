«Ростов» — «Химки»: Мирзов с пенальти сократил отставание гостей

«Химки» сократили отставание в счете в матче против «Ростова» в 15-м туре РПЛ — 1:3.

На 87-й минуте пенальти реализовал полузащитник подмосковной команды Резиуан Мирзов.