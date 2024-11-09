«Ростов» — «Химки»: Комаров оформил дубль и довел счет до разгромного
«Ростов» забил третий гол в матче против «Химок» в 15-м туре РПЛ — 3:0.
На 75-й минуте у ростовчан отличился Иван Комаров. 21-летний полузащитник оформил дубль.
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|
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|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
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|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
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|4
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|6
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|
14
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|2
|6
|7
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|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
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|12-27
|9
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16
|Оренбург
|15
|1
|5
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|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|2 : 1
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|2 : 1
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|3 : 1
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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