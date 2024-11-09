«Ростов» — «Химки»: Комаров оформил дубль и довел счет до разгромного

«Ростов» забил третий гол в матче против «Химок» в 15-м туре РПЛ — 3:0.

На 75-й минуте у ростовчан отличился Иван Комаров. 21-летний полузащитник оформил дубль.