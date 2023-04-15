«Динамо» — «Пари НН»: Глушаков открыл счет с пенальти

«Пари НН» открыл счет в матче 23-го тура РПЛ с московским «Динамо» — 1:0.

Гол забил полузащитник Денис Глушаков на 67-й минуте встречи, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен после того, как мяч попал в руку защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева.

Для Глушакова этот гол стал первым в составе «Пари НН».