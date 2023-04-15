«Динамо» — «Пари НН»: Фомин вывел хозяев вперед

«Динамо» забило гол в матче 23-го тура РПЛ против «Пари НН» — 2:1.

Автором забитого мяча стал полузащитник Даниил Фомин на 86-й минуте встречи. Для него этот гол стал четвертым в нынешнем сезоне РПЛ.