«Динамо» сыграет с «Пари НН» в рамках 8-го тура чемпионата России 15 сентября, в пятницу. Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Формальные события и статистика будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции — в 18.55 мск. Также игры РПЛ в сезоне 2023 / 24 будут доступны на сервисе «Кинопоиск» по платной подписке. Смотреть матч «Динамо» — «Пари НН» можно на официальных сайтах букмекерских контор (необходимо пройти процедуру регистрации).

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