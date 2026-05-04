«Динамо» откроет академию в Южном Тушине в 2029 году

В пресс-службе «Динамо» сообщили «СЭ», что клуб начал строительство академии в Южном Тушине, где дети смогут заниматься футболом на безвозмездной основе.

«В 2029 году в Южном Тушине будет построена центральная академия «Динамо», где на безвозмездной основе профессиональным футболом будут заниматься около 300 мальчиков и девочек. Поэтому ФК «Динамо» уже сейчас и в следующие годы планирует проводить социальные акции и мероприятия для жителей округа и близлежащих районов.

Важно, что в рамках строительства академии для местных жителей будет создана великолепная, современная, большая рекреационная зона с прогулочными дорожками, масштабным озеленением, пляжной зоной, детскими и воркаут площадками и другими развлечениями. Она станет новой точкой притяжения для отдыха, прогулок и приятного времяпровождения. Инфрастуртура академии также частично будет использоваться для нужд горожан», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В среду, 29 апреля «Динамо», совместно с префектурой СЗАО, провело мастер-класс для для ребят 10-14 лет из секции по футболу мосгорспорта района Тушино. В мероприятии приняли участие нападающий клуба Иван Сергеев и вратарь Андрей Лунев.