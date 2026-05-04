Дркушич заявил об отсутствии недовольства игрой Дурана в «Зените»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре нападающего петербуржцев Джона Дурана.

— Недавно вы говорили, что не знаете, как комментировать игру Дурана. Нарастает ли недовольство его выступлениями в коллективе?

— Я бы не сказал, что у нас недовольство. Мы рады, что Саша Соболев хорошо играет и забивает. Мы побеждаем — это самое главное, — сказал Дркушич «СЭ».

«Зенит» в феврале арендовал Дурана у саудовского «Аль-Насра». Нападающий провел за команду из Санкт-Петербурга 9 матчей и забил 2 гола.