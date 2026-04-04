«Динамо» — «Оренбург»: Ду Кейрос забил дебютный гол за гостей и сравнял счет

«Оренбург» сравнял счет в матче против московского «Динамо» в 23-м туре РПЛ — 2:2.

На 51-й минуте забил Ду Кейрос. Полузащитник, арендованный у «Зенита», забил дебютный гол за гостей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

04 апреля, 17:30. ВТБ Арена (Москва)

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