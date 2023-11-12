«Динамо» — «Оренбург»: стартовые составы на матч РПЛ

«Динамо» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 15-го тура чемпионата России-2023/24.

«Динамо»: Лещук, Бессмертный, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Нгамале, Чавес, Бителло, Тюкавин, Гладышев.

«Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Гогличидзе, Адамов, Гойкович, Перес, Марин, Вера, Флорентин, Обухов, Воробьев.

Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 16:30 по московскому времени.