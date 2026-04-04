«Ахмат» — «Краснодар»: Сперцян в стартовом составе на матч РПЛ

«Ахмат» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата России.

«Ахмат»: Ульянов, Цаке, Богосавац, Сидоров, Ндонг, Садулаев, Силва, Касинтура, Мануэл, Мансилья, Мелкадзе.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Пальцев, Гонсалес, Ленини, Сперцян, Батчи, Кривцов, Кордоба.

Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена» (Грозный). Начало — в 19.45 по московскому времени.